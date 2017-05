Einen erfolgreichen Saisonausklang legte das Team Horn I im Championship-Cup hin. Im Trostbewerb, also unter jenen Teams, die ursprünglich in der ersten Cup-Runde rausflogen, schafften es die Horner in Zwettl bis ins Finale.

Im Halbfinale wurde zunächst Guntramsdorf 5:0 von der Platte gefegt, ehe es im Finale gegen Oberligist Amstetten II ging. Dort führten die Horner zwischenzeitlich mit 3:2, mussten sich am Ende aber 3:5 geschlagen geben. Am Start waren die Team-Topspieler Günter Kaufmann und Reinhard Pleßl, die in der abgelaufenen Oberliga-Saison in der Einzelrangliste die Plätze fünf und sechs einnahmen, sowie Peter Schmutzenhofer, der anstelle von Franz Reiss das Team komplettierte.

„Wir hatten die Chance, dass wir den Sack im Finale zumachen. Platz zwei ist aber auch ein schöner Erfolg“, zog Sektionsleiter Reinhard Pleßl ein zufriedenes Resümee.

Die Krönung dieser Saison war ohnehin der souveräne Meistertitel in der Oberliga, wo von 18 Spielen 17 gewonnen werden konnten. Ob Horn nun den neuerlichen Aufstieg in die 2. Landesliga wagt, ist noch offen. Im Hintergrund laufen Gespräche bezüglich Mannschaftsaufstellung, Reinhard Pleßl will das alles erst bis zum Nennschluss Ende Juni entschieden wissen.