Nach der Staatsmeisterschaft 2015 steht der Union Horn, Sektion Tischtennis die nächste große Veranstaltung ins Haus. Von 4. bis 6. April tummeln sich die besten Tischtennis-Nachwuchsspieler Österreichs im Alter von 10 bis 14 Jahren in der Horner Sporthalle, um sich bei den „Schul Olympics“ um den Titel des Bundesmeisters zu matchen.

130 Kinder und 35 Betreuer werden erwartet – für die Union Horn natürlich auch eine logistische Aufgabe. „Wir hätten gerne alle an einem Ort untergebracht – aber das ist leider nicht möglich“, so Reinhard Pleßl, der gemeinsam mit Franz Reiss die Hauptfäden der Veranstaltung zieht.

Zeitlich sei alles „im Plan“, rein vom Organisatorischen sei, so Pleßl, kein Unterschied zur Staatsmeisterschaft. „Es gibt sehr viel zu tun.“ Fix dabei ist auch ein Team aus der Region – selbst, wenn sich dieses nicht über die Landesmeisterschaft qualifiziert hat. Als eine Art „Local Hero“ gibt‘s hier eine Wild Card.

Pleßl hofft, dass die Veranstaltung auch von den Schulen aus der Umgebung für einen Besuch genutzt wird. „Die Schul Olympics werden nur alle zwei Jahre durchgeführt – und dann jedes Mal in einem anderen Bundesland. Das heißt, dass Niederösterreich erst wieder in 18 Jahren an der Reihe ist.“ Auch eine eigene Homepage wurde bereits installiert: ttso2017horn.jimdo.com