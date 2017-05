Bis zum letzten Spieltag sah‘s in der Ü35-Landesmeisterschaft der Männer nach einem Start-Ziel-Sieg für Stockerau aus: Sechs Spiele, sechs Siege. Doch ausgerechnet beim allerletzten Turnier, das noch dazu in der Heimhalle, verspielten die Stockerauer den Titel. Den schnappten sich am Ende die punktegleichen Eggenburger, die aufgrund des direkten Duells (9:5-Sieg) die Nase vorne hatten.

Auch gegenüber den Hollabrunnern, die ebenfalls zwölf Zähler verbuchten, auch die beste Tordifferenz des punktegleichen Spitzentrios hatte, aber aufgrund der direkten Duelle mit dem dritten Endrang vorliebnehmen musste. Zuvor leistete Hollabrunn aber noch Schützenhilfe für Eggenburg, zwang Stockerau (16:9) ebenfalls in die Knie. Eggenburg feierte damit den erstmaligen Landesmeistertitel in diesem Bewerb. Der zweite Bezirksvertreter, die Union Horn kassierte am letzten Spieltag zwei Niederlagen (11:15 gegen Horn, 9:13 gegen Wiener Neustadt) und beendete die Saison punktelos an der letzten Stelle.