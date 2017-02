Es ist viele Jahre her, dass es in Horn einen regelmäßigen Volleyball-Betrieb gab. Damals mischte sowohl eine Männer- als auch eine Frauenmannschaft im Meisterschaftsbetrieb mit. Zunächst, 2009, „erwischte“ es die Frauen. Ein Großteil der Spielerinnen maturierte, die Mannschaft zerstreute sich quasi in viele Richtungen.

Die Hornerin bei der USG Groß Siegharts: Alexandra Fenz. | Dangl

Kurz darauf strichen auch die Männer die Segel. Die fusionierten zwar mit den Kollegen aus Groß Siegharts und Zwettl zum „Team W4“, nahmen danach aber nur noch am NÖ Cup teil, ehe sie doch wieder in die 1. Klasse einstiegen.

Die einzige Hornerin, die aus der damaligen Truppe übrig blieb und heute für Groß Siegharts in der 2. Landesliga spielt, ist Alexandra Fenz. Die 27-Jährige rührt die Werbetrommel für den Volleyball-Nachwuchs: „In Groß Siegharts haben derzeit eine U13, U15 und U17, sind aber immer auf der Suche nach neuen Spielerinnen.“

Vor allem die Mädels aus der Region Horn möchte sie ansprechen. „Das Potenzial ist sicher da. Es gibt so viele Schulen hier. Da müssen doch auch Mädels darunter sein, die sich für Volleyball interessieren.“ Nachwuchs sei in Groß Siegharts jederzeit willkommen. Langfristig kann sich Fenz auch vorstellen, dass der Frauen-Volleyball in Horn ein Comeback feiert.

Mehr Infos per e-mail unter:

alexandra.fenz@gmx.net