Nach einigen Jahren der Meisterschafts-Abstinenz feierte das „Team W4“ (eine Spielgemeinschaft der ehemaligen Männner-Teams aus Horn, Großsiegharts und Zwettl) in der Vorsaison ein starkes Comeback und holte sich gleich den Meistertitel in der 1. Klasse.

Damit wäre – rein sportlich – der Weg in die 1. Landesliga frei gewesen. Doch darauf wurde verzichtet, das „Team W4“ meldete nicht für die Meisterschaft, nimmt in der aktuellen Saison nur am NÖ-Cup teil. Warum, das erklärt Sektionsleiter Christian Pachtrog: „Die Belastung wäre einigen Spielern einfach zu groß gewesen. Unter anderen auch mir persönlich, nachdem ich mir im April erst einen Achillessehnenriss zugezogen hatte.“

So geht‘s am Samstag mit dem NÖ-Cup los – sämtliche Spiele der ersten Runde werden in Waidhofen/Ybbs ausgetragen. Die Waldviertler treffen dabei um 18 Uhr auf Ternitz. „Die sind komplett neu zusammengestellt und daher schwer einzuschätzen. Für uns spricht, dass die Mannschaft komplett zusammengeblieben ist“, hofft Pachtrog auf ein Weiterkommen.