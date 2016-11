Der 1. Abend des Sports wurde am 11. Oktober spezielle für die fleißigen Sportvereine in Klosterneuburg veranstaltete und sollte auf den Tag des Sports 2017 einstimmen. Dank Publikumsmagnet Felix Gottwald war er ein voller Erfolg. Ab sofort starten damit die Vorbereitungen für das Großevent im nächsten Jahr.

36 motivierte Sportanbieter und rund 5.000 Besucher - so lautete die überaus positive Bilanz des 1. Tags des Sports im Mai 2015. Diese Veranstaltung für die ganze Familie wurde von der Stadtgemeinde Klosterneuburg organisiert und am Happyland-Gelände durchgeführt. Aufbauend auf den großartigen Erfolg ist nun geplant, den Tag des Sports in Klosterneuburg im 2-Jahres-Rythmus durchzuführen, also 2017 in die zweite Runde zu gehen. Geplant ist er für Samstag, 6. Mai, 2017.

Zwecks Information und Einstimmung fand am Dienstag, 11. Oktober der „1. Abend des Sports“ statt. Klosterneuburger Vereinsmitglieder und Sportanbieter– einfach alle, die das sportliche Geschehen in Klosterneuburg unterstützen – waren zu einer spannenden Veranstaltung im Happyland eingeladen.

Das Programm bot mit einem kurzen Film einen Rückblick über den Tag des Sports 2015, gleichzeitig eine Vorschau auf 2017 – und mit Felix Gottwald (Nordische Kombination) als Österreichs erfolgreichstem Olympioniken einen Stargast und Topreferenten zum Thema Motivation.

„Dieser Abend sollte einerseits ein Dankeschön sein an all jene, die am Tag des Sports 2015 mitgewirkt haben, andererseits ein Anreiz, sich auch 2017 einzubringen – natürlich auch für Vereine und Anbieter, die bis jetzt noch nicht dabei waren“, erklärt Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. „Ich hab mich sehr wohl gefühlt und freue mich über die Einladung zum Tag des Sports 2017. Wenn ich es zeitlich einrichten kann, werde ich die Veranstaltung gerne besuchen. Das Engagement und die Hinwendung zum Thema Sport in Klosterneuburg haben mich sehr beeindruckt“, hofft Felix Gottwald, beim Tag des Sports 2017 in Klosterneuburg dabei zu sein.