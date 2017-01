Das erste Spiel im neuen Jahr ist für die Klosterneuburger Dukes ein Heimspiel. Zu Gast sind am Donnerstag um 19.30 Uhr die Bulls aus Kapfenberg.

Um nicht den Anschluss in der Tabelle zu verlieren, sind die Klosterneuburger quasi dazu verdonnert zu gewinnen. Denn aktuell liegen die Dukes zwei Punkte hinter den Kapfenbergern und Graz auf dem letzten Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnten die Klosterneuburger also wieder mit Kapfenberg gleich ziehen.

Das erste Saisonduell in Kapfenberg ging mit 78:74 knapp an die Steirer. Auch damals verschliefen die Klosterneuburger das zweite Viertel komplett - 31:10 ging es an Kapfenberg. Einen derartigen Einbruch konnte man auch in den vergangenen Spielen sehen.

„Ich möchte, dass die Mannschaft selbstsicher auftritt. Wir waren in einigen Spielen sehr gut dabei, haben uns dann aber das Lebens selbst schwer gemacht. Es ist nicht nötig, wenn man sich einige Minuten völlig ahnungslos präsentiert und der Gegner dann davonzieht“, fordert Obmann Werner Sallomon eine Steigerung.

„Jeder Spieler, ob auf dem Platz oder auf der Bank, muss 100-prozentig konzentriert sein. Da sind wir noch ein bisschen schwach. Da fehlt sicherlich auch noch die Routine“, sieht Sallomon noch Potenzial nach oben.

Indessen wurde der Tryout-Vertrag von Michael Ojo bis Mitte Jänner verlängert. „Wir werden noch ein bisschen schauen wie er sich tut. Er ist momentan noch nicht ganz dort, wo wir uns das gewünscht haben, aber er braucht auch sicherlich noch ein bisschen Zeit. Noch eine Veränderung im Kader wollen wir aber eigentlich nicht vornehmen. Gegen Gmunden habe ich schon ein paar ganz gute Sachen von ihm gesehen “, sieht der Obmann der Zukunft von Ojo in Klosterneuburg durchaus positiv entgegen.