Am Montag bekommen es die Klosterneuburger Dukes auswärts mit Traiskirchen zu tun. Aktuell liegen die Traiskirchner auf dem fünften Tabellenplatz und feierten bisher zwei Siege bei einer Niederlage.

Eine für die jungen Klosterneuburger, schwere Ausgangslage, liegen die Dukes doch nach einem Sieg und zwei Niederlagen auf dem achten Tabellenplatz.

Im ersten Niederösterreich-Derby der Saison sieht Dukes-Obmann Werner Sallomon die Traiskirchner auch klar in der Favoritenrolle. „Sie sind ein sehr routiniertes Team mit Spielern, die schon lange zusammen spielen. Die Achse Danek, Vay, Trmal ist schon eine sehr starke Truppe in der österreichischen Bundesliga“, so Sallomon.

Auch in der eigenen Halle sieht Sallomon die Traiskirchner immer gut. „Sie spielen zuhause fast immer besser als auswärts, das haben wir auch letztes Jahr in den Play-offs gesehen. Aber auch wir haben dort immer sehr passabel gespielt“, weiß Sallomon um die Heimstärke der Lions.

Die heurige Saison sieht er aber als „Lernsaison“. „Es geht bei uns im Moment darum, von Spiel zu Spiel zu schauen was wir verbessern können und müssen. Gegen Wels hatten wir zwar viel zu viele Turnover, das war aber nicht das größte Problem. Wir haben in den entscheidenden Phasen einfach zu schlecht gescored. Dafür ist unsere Truppe noch nicht abgezockt genug“, analysiert er das Wels Spiel.

Doch auch das Positive will der Obmann hervorstreichen. „Clemens Leydolf macht als Pointguard seine Sache sehr gut, wir haben kein Problem den Ball nach vorne zu bekommen“, lobt er den jungen Leydolf.

Ob Jurica Blazevic bis zum Spiel am Montag fit ist, steht noch nicht fest. „Es könnte aber sein“, so Sallomon.