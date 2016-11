Die Duchess starteten wie aus der Pistole geschossen, nach drei Minuten stand eine 2:9 Führung auf dem Scoreboard.

Bis zur Halbzeit konnten sich die Klosterneuburgerinnen gegen beherzt kämpfende Grazerinnen einen 32:41 Vorsprung erspielen.

Im dritten Durchgang zeigten die Duchess dann ihr bestes Basketball der bisherigen Saison. Hohes Tempo und attraktiver Teambasketball in der Offense, aggressiv und mit viel Druck in der Defense. So zogen die Klosterneuburgerinnen immer weiter davon und lagen vor dem Schlussabschnitt bereits mit 29 Punkten in Front.

Das letzte Viertel verlief wieder ausgeglichener und die Duchess setzten sich am Ende verdient mit 48:82 durch.



DUCHESS KLOSTERNEUBURG - BASKET FLAMES 72:59. Die Duchess starteten stark in die Begegnung und wollten sich für die Auswärtsniederlage revanchieren.

Allerdings lag die Truppe von Coach Stano Stelzhammer nach dem ersten Abschnitt mit 12:14 hinten. Zwei Dreier von Caroline Nwafor in Folge brachten die Duchess aber gleich zu Beginn des zweiten Abschnittes mit 18:14 in Front. Diesen Vorsprung konnten die Duchess bis zur Halbzeit auf 37:36 ausbauen.

Nach einem 7:0-Lauf zu Beginn der zweiten Hälfte führten die Klosterneuburgerinnen sogar mit 47:36, doch die Flames gaben nicht auf und kamen noch einmal auf 49:47 heran. Ab der Mitte des Schlussviertels waren es aber wieder die Duchess, die den Ton angaben und immer weiter davonzogen. Letztlich gewannen sie sicher mit 72:59.

„Das war eine super Leistung des Teams, wir haben wie schon zuletzt die Intensität hochgehalten“, freut sich Assistant-Coach Markus Lechner.