Die Grazer erwischten den besseren Start und konnten sich rasch einen Vorsprung erarbeiten, der in Minute acht auf 19:10 ausgebaut wurde. Offensiv wie defensiv zeigten die Klosterneuburger nicht ihre beste Leistung und lagen nach zehn Minuten bereits mit 13:22 zurück. Auch im zweiten Viertel hatten die Steirer das Spiel im Griff und bauten ihre Führung sukzessive aus. Die Dukes wirkten teilweise überfordert und so lagen sie zur Halbzeit auch deutlich zurück. Der Höhepunkt der ersten Halbzeit gehörte trotzdem den Klosterneuburgern: Mit der Halbzeitsirene traf Kapitän Romed Vieider von der Mittellinie in den Korb und verkürzte auf 32:42.

Die zweite Spielhälfte begann ausgeglichen, durch einen Dreier der Grazer stand es nach 5 Minuten plus 13 für die Steirer und die Dukes nahmen ein Timeout. Doch auch die Auszeit brachte ihnen wenig und Graz erhöhte die Führung auf 42:60. Bis zum Ende des dritten Abschnitts lagen die Klosterneuburger schon 19 Punkte im Hintertreffen. Auch zu Beginn des letzten Viertels lies die Leistung der Dukes zu wünschen übrig, einziger Lichtblick der Klosterneuburger in dieser Phase war Giorgi Bezhanishvilli der mit zwei Dunkings und einem Dreier dagegenhielt. Nun setzten die Dukes zur Aufholjagt an und konnten nach einem Dreier von Maurice Borrow ihren Rückstand wieder einstellig gestalten. Die Klosterneuburger mussten sich schlussendlich mit 67:73 geschlagen geben.

Bezhanishvilli wurde nach seiner starken Vorstellung von den Klosterneuburger Fans zum „Player of the Game“ gewählt. „In der ersten Halbzeit sind wir schlecht gestartet und haben auch schlecht gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir dann alles versucht um aufzuholen, aber im letzten Viertel hat es dann nicht mehr gereicht. Graz hat heute aber auch fast alles von außen getroffen“, analysiert Dukes-Spieler Christoph Greimeister.