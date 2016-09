Die BK Dukes Klosterneuburg haben den Vertrag mit Center Eric Schranz einvernehmlich aufgelöst. „Eric hat ein tolles berufliches Angebot erhalten, das es ihm nicht mehr erlaubt, die Trainingsfrequenz in einem notwendigen Ausmaß zu halten. Die Vereinbarung wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Wir wünschen Eric alles Gute für seine weitere berufliche Zukunft“, so Dukes-Manager Matthias Hager.

Schranz stieß erst im Juni zu den Klosterneuburgern und spielte davor in seiner Heimatstadt bei den Blue Devils Wr. Neustadt (NÖ Landesliga). Schranz begann seine ABL-Karriere in Mattersburg (2006) und spielte danach für die Arkadia Traiskirchen Lions sowie für die Chin Min Dragons (2. Bundesliga).