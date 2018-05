Die Oberösterreicher setzten sich vor eigenem Publikum gegen die Klosterneuburg Dukes mit 63:61 (31:30) durch und entschieden damit die "best of three"-Viertelfinalserie mit 2:1 für sich.

In der Vorschlussrunde geht es nun gegen die Traiskirchen Lions. Das erste Spiel der "best of five"-Serie steigt am Sonntag in Niederösterreich. Im zweiten Halbfinale treffen Titelverteidiger bulls Kapfenberg und BC Vienna aufeinander.

In Gmunden stand die Partie praktisch die gesamte Zeit auf Messers Schneide. In der vorletzten Minute schien die Entscheidung gefallen, als sich die Gastgeber bis auf acht Punkte absetzten, doch die Klosterneuburger kämpften sich noch einmal heran und kamen sogar noch einmal dem Ausgleich nahe.