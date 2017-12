Klosterneuburg unterlag Brno im Alpe-Adria-Cup 49:78.

Die Basketballer von Dukes Klosterneuburg haben am Freitag in ihrem fünften Gruppe-C-Match im Alpe-Adria-Cup der Herren ihre vierte Niederlage kassiert. Bei Brno unterlagen die Niederösterreicher 49:78 (25:50). Das letzte Match Klosterneuburgs in diesem Bewerb ist für 10. Jänner (18.00 Uhr) daheim gegen KK Osijek angesetzt, in Kroatien hatte es Ende September eine knappe 82:85-Niederlage gegeben.

Basketball-Ergebnisse Alpe Adria Cup vom Freitag:

Gruppe C: BK Brno (CZE) - BK Dukes Klosterneuburg 78:49 (50:25)