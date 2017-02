Zum Auftakt der Doppelrunde gastiert der UBSC Graz im Dukes-Castle. Für die Klosterneuburger ein wichtiges Duell.

Denn die bisherigen beiden Begegnungen entschied jeweils die Auswärtsmannschaft für sich. Und für die Klosterneuburger geht es auch darum, nicht den Anschluss an Graz - derzeit zwei Punkte - zu verlieren und damit möglicherweise noch auf den achten Tabellenplatz zu klettern.

„Unser Ziel ist es, gegen Graz auf jeden Fall zu gewinnen und uns somit das direkte Duell zu sichern. Auch im Hinblick auf den letzten Tabellenplatz. Wir werden dafür alles geben, dieser Sieg würde uns sehr viel bedeuten“, gibt Clemens Leydolf die Marschroute der Klosterneuburger in Graz vor. Ob er allerdings auch spielen kann, steht noch nicht ganz fest, da er gegen Wels einen Schlag in die Rippen bekommen hat und verletzt vom Platz musste.

„Nach dem Spiel war ich gleich im Krankenhaus und auf dem Röntgenbild hat man gesehen, dass ich eine Prellung der Rippen erlitten habe“, erklärt Leydolf.

„Ist aber alles halb so wild und ich kann, wenn ich schmerzfrei bin, am Freitag spielen“, hofft der Klosterneuburger Point Guard.

TRAISKIRCHEN LIONS - DUKES KLOSTERNEUBURG, SONNTAG, 17 UHR. Bereits am Sonntag kommt es dann zum dritten Niederösterreich-Derby der Saison bei den Lions aus Traiskirchen.

Beide bisherigen Saisonduelle gingen an die Traiskirchner, die sich jeweils klar durchsetzen konnten. In der Tabelle liegen die Lions nur zwei Plätze vor den Klosterneuburgern auf dem siebenten Rang, allerdings bereits zehn Punkte vor den Dukes.

„Zwei Spiele an einem Wochenende sind immer eine große Belastung, aber wir werden gut vorbereitet in beide Spiele gehen und haben in Wahrheit nichts zu verlieren“, so Clemens Leydolf.