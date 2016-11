Am kommenden Sonntag gastieren die Panthers im Dukes-Castle. Mit Sicherheit keine leichte Begegnung für die jungen Klosterneuburger.

Das weiß auch Obmann Werner Sallomon. „Wir wollen zuhause den Fans ein ordentliches Spiel zeigen und die Gelegenheit nützen, einen Heimsieg feiern zu können. Fürstenfeld ist allerdings sehr stark und vor allem auch routiniert besetzt. Außerdem sind sie momentan in Form“, weiß Sallomon ob der Schwierigkeit des Spiels.

„In der momentanen Situation sind wir natürlich klarer Außenseiter, aber die Burschen können nur lernen. Das ist unser Ziel und bleibt es auch im Laufe der Saison“, so Sallomon.

Aktuell liegen die Dukes auf dem letzten Tabellenplatz, die Fürstenfelder auf dem sechsten Rang. Doch das zählt für Sallomon in der heurigen Saison wenig. „Gegen Kapfenberg haben wir phasenweise ganz ok gespielt. Es gab aber auch wieder ein paar Minuten, in denen wir komplett aus dem Rythmus waren. Die Jungs müssen sich einfach mehr zutrauen und keinen leidenden Eindruck machen“, erklärt Sallomon.

„In der heurigen Saison geht es nicht um die Platzierung, sondern nur um die Entwicklung der Spieler. In Summe war das Kapfenberg-Spiel ein Schritt vorwärts, wir haben auswärts beherzt gespielt, müssen aber vor allem noch in der Defensive kompakter werden“, so Sallomon.

Ein weiterer Neuzugang könnte die Dukes in Zukunft verstärken. Im Alpe-Adria-Cup Spiel gegen Lasko testeten die Klosterneuburger den Kroaten Zeljko Novak. Der 26-jährige spielte zuletzt in Schwelm (Deutschland) in der Regionalliga. „Er hat sich uns angeboten, und trainiert die nächsten drei Wochen mit uns mit. Wir werden schauen ob er uns weiterhelfen kann und preislich für uns leistbar ist. Die Frage ist, ob er uns was bringt“, erklärt Sallomon.