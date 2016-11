Bereits im ersten Spiel der Saison kam es zum Derby mit dem BC Vienna. Am kommenden Sonntag gastieren die Wiener nun im Happyland.

Wohl kaum jemand hätte damit gerechnet, dass die Dukes zum Saisonauftakt in Wien bestehen könnten, doch sie feierten einen viel umjubelten 72:78 Auswärtssieg. Doch danach folgten bei den Klosterneuburgern sechs Niederlagen in Folge. Zuletzt zeigte sich die junge Dukes-Mannschaft aber verbessert und konnte das letzte Heimspiel gegen die Panthers aus Fürstenfeld mit einer vor allem in der Defensive starken Leistung für sich entscheiden.

Das die Wiener die Formkrise zu Saisonbeginn überwunden haben, zeigen die letzten Spiele. Sie konnten aus den vergangenen vier Begegnungen immerhin vier Siege verbuchen. Nur bei den Gunners aus Oberwart mussten sich die Wiener letztens geschlagen geben.

Dukes-Obmann Werner Sallomon hofft auf ein knappes Spiel. „Man hat in den letzten drei Begegnungen eine Steigerung gesehen. Bereits gegen Gmunden und Kapfenberg haben wir gut mitgehalten, auch wenn der Spielverlauf komisch war“, so Sallomon, für den der Sieg gegen Fürstenfeld ein guter Abschluss des ersten Durchgangs ist. „Die Jungs haben nun gesehen, dass sie mitspielen können und mit dem Sieg sicher Selbstvertrauen getankt“, hofft der Obmann auch auf eine weitere Steigerung gegen Wien.

„Wir haben Zuhause einige gute Spiele gehabt. Die Burschen haben gemerkt, dass sie im Happyland einiges zeigen können. Wien wird aber kein leichter Gegner. Sie haben sich auch gesteigert seit dem ersten Spiel. Das Herz von Wien ist aber Predrag Miletic. Den müssen wir aus dem Spiel nehmen, dann erwarte ich mir eine spannende Begegnung. Vielleicht ist ja eine Wiederholung der ersten Runde möglich“, hofft Sallomon.