Für den Klosterneuburger Dominik Wychera steht am kommenden Wochenende der Saisonhöhepunkt auf dem Programm.

In seiner ersten Saison als Pro-Crosstriathlet konnte er bei Rennen in Südafrika, Italien, Schweden, Deutschland, Malta, Dänemark immer als bester Österreicher finishen. Zusätzlich kam Wychera auf der European Tour noch einige Male unter die Top-Ten.

„Mein großes Highlight der Saison ist die ITU Cross Triathlon Weltmeisterschaft, die heuer in Australien ausgetragen wird. Profisportler von der ganzen Welt werden dort an den Start gehen. Aus Österreich werde ich der Einzige PRO am Start sein“, freut sich der Klosterneuburger schon auf die Weltmeisterschaft, die am Samstag stattfindet.

„Ich war noch nie in Australien und ich bin schon total gespannt, was mich erwartet. Nachdem die Hauptwettkampfsaison Anfang September vorbei war, legte ich mal eine Woche zum Entspannen ein, danach ging es mit dem Training wieder so richtig los, um für die WM perfekt vorbereitet zu sein. Gemeinsam mit meinem Trainer Bernhard Url von „die Sportpraxis“ und meinem ganzen Umfeld, haben wir die Vorbereitung super geschafft“, so Wychera.

Bereits eine Woche vor der WM war Wychera in Australien vor Ort. „Es geht darum die perfekte Linie auf der Rad- und Laufstrecke zu finden. Auch die Reifenwahl am Mountainbike kann rennentscheidend sein. Mein großes Ziel ist eine Platzierung in den Top 20“, hofft Wychera.