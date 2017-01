Mit einem klaren Sieg kletterte die Union Racketlon in der Badminton Landesliga auf den zweiten Tabellenplatz.

Nach einer kurzen Pause über die Weihnachtsfeiertage startet das Team von URK Badminton voll besetzt gegen das Team von Mödling II. Entgegen der starken Erstrunde von Mödling waren diese zum Rückrundenstart schwächer besetzt.

So konnten die beiden Herrendoppelspiele von Schaller/Nemeth gegen Sudarma/Stöberl, sowie Stoisser/Schöpf gegen Haidinger/Domic klar in zwei Sätzen gewonnen werden. Ebenfalls wurden alle Einzelspiele von Andras Nemeth, Peter Schaller, Emanuel Schöpf und Christine Seehofer in zwei Sätzen sicher gewonnen.

Lediglich im Damendoppel und im Mixed musste man über drei Sätze gehen. Kraus/Seehofer holten sich letztlich den Sieg, während sich Stoisser/Kraus gegen Stöberl/Steinbichler geschlagen geben mussten.

Auf die Klosterneuburger Badminton-Asse wartet nun ein anstrengender Februar, in dem gleich drei Spieltage warten.