Am kommenden Freitag ist es wieder soweit: Das traditionelle Klosterneuburger Dreikönigsturnier geht über die Bühne.

Im Klosterneuburger Happyland beginnt die Veranstaltung bereits um 9 Uhr. Da starten die U-12 Mannschaften ihr Turnier. In zwei Gruppen kämpfen mit dem FC Klosterneuburg insgesamt acht Mannschaften um den Turniersieg. Die beiden stärksten Teams jeder Gruppe machen sich in Kreuzspielen den Finalplatz aus. Das Finalspiel ist für 12:55 Uhr angesetzt.

Um 13:30 Uhr steigen dann die U-9 Teams ins Turniergeschehen ein. Sechs Teams, darunter auch hier natürlich die gastgebenden Klosterneuburger kämpfen um den Siegerpokal. Um 16 Uhr startet das Finalspiel.

Anschließend wird es ab 16:45 dann so richtig stimmungsvoll in der Halle. Dann geht es für die Kampfmannschaften los. Neben dem FC Klosterneuburger rittert hier aus Klosterneuburg auch die DSG-Mannschaft um den Turniersieg. Außerdem spielen noch St. Andrä/Wördern, ASK Schwadorf und Großweikersdorf um den Titel.

Promi-Match wird es heuer allerdings keines geben. „Es wird von 9 bis 21 Uhr spannende Spiele in drei Bewerben geben, also lohnt es sich vorbei zu schauen. Heuer stehen die drei Turniere im Fokus, aber vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder ein Promi-Spiel“, freut sich Daniel Wertheim bereits