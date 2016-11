Auch in der dritten Meisterschaftsrunde in Linz stellen die Sitting Bulls ihre derzeitige Vormachtstellung im österreichischen Rollstuhlbasketball unter Beweis.

Im ersten Spiel des dritten Spieltages trafen die Klosterneuburger Bullen auf die Dolphins aus Wien. Die Wiener hatten gegen die in Überform agierenden Bullen überhaupt keine Chance. Die Klosterneuburger gewannen letztlich mit 106:42.

Auch bei ihrem zweiten Spiel des Tages knackten die Klosterneuburger wieder den 100er. Gegen die gastgebenden Rebound Warriors hatten die Sitting Bulls noch weniger Probleme als gegen die Dolphins und feierten einen 108:24 Kantersieg.

Damit liegen die Klosterneuburger auch nach dem dritten Spieltag mit sechs Siegen ungeschlagen an der Tabellenspitze.

„Momentan läufts einfach gut. Allerdings warten auch erst in der nächsten Runde wieder stärkere Gegner. Aber wir kommen momentan als Team auch mit dem einen oder anderen Ausfall sehr gut klar, sind physisch und technisch ganz gut drauf“, freut sich Sitting Bulls Spieler Matthias Wastian.

„Jetzt heißt es aber trotzdem, sich darauf nicht auszuruhen, sondern konzentriert weiterzuarbeiten. Schließlich wartet mit der Euroleague 2 im März in Klosterneuburg noch eine richtig große Herausforderung auf uns“, gibt Rückkehrer Wastian die weitere Marschrichtung vor. Außerdem freut er sich bereits auf eines der Saisonhighlights. Am 10. und 11. März gastiert nämlich wieder die Euroleague 2 im Klosterneuburger Happyland. Gegner sind BSR Amiab Albacete aus Spanien, Beit Halochem Haifa (ISR), TSK Rehab Merkezi E.S.K. (TUR) und KKI Vrbas (BIH).

In der Liga geht es für die Bullen in zwei Wochen am 27. November in der Steiermark weiter.