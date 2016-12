Am Feiertag wartet auf die Klosterneuburger Dukes eine ganz schwere Aufgabe.

Im Dukes Castle empfangen sie den amtierenden Meister aus Oberwart. Auswärts mussten sich die Klosterneuburger beim Tabellenführer mit 87:60 deutlich geschlagen geben. Doch die junge Klosterneuburger Mannschaft hat sich seit der Niederlage stark weiter entwickelt. „Natürlich besteht noch ein himmelhoher Unterschied. Sie haben viele starke Legionäre, wir spielen mit jungen heimischen Spielern“, weiß Dukes Obmann Werner Sallomon um die Rolle des Underdogs gegen die Gunners.

„Dennoch ist es für uns ein Heimspiel, dort haben wir in den letzten Spielen eine ansprechende Leistung gezeigt. Unterm Strich wollen wir die Oberwarter ärgern so gut wir können und dann schauen, was rauskommt. Auf keinen Fall wollen wir bereits vor dem Spiel w.o. geben und uns bestmöglich präsentieren“, hofft Sallomon auf eine starke Leistung.

WBC WELS - DUKES KLOSTERNEUBURG, SAMSTAG, 19 UHR. Gegen den aktuell Tabellendritten aus Wels wartet dann zwei Tage später gleich die nächste schwierige Aufgabe auf die Dukes. Auch gegen die Welser mussten die Klosterneuburger beim ersten Aufeinandertreffen eine Pleite hinnehmen.

„Es ist ein Auswärtsspiel, für die jungen Spieler eine schwierigere Situation als vor Heimpublikum spielen zu können“, so Sallomon, der dennoch auf einen starken Auftritt in Wels hofft.

„Wir haben seit der ersten Runde Schritte nach vorne gemacht und wollen das dort weiter machen. Wir wollen einfach sehen, wie wir uns weiterentwickelt haben“, sieht Sallomon durchaus die Möglichkeit für eine Überraschung.

Diese ist auch durchaus möglich, immerhin haben die Welser nur eines ihrer letzten vier Spiele gewonnen,