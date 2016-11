Letzte Woche fanden im niederösterreichischen Ottenschlag die FISTC Cart-Europameisterschaften der reinrassigen Schlittenhunde statt. 194 Starter aus 17 europäischen Nationen nahmen an den Bewerben mit insgesamt rund 500 Schlittenhunden teil.

Auch Elisabeth Smejkal-Hayn aus Klosterneuburg ging wieder mit ihrem Sibirischen Husky Scott an den Start. Heuer wurde erstmalig die Kategorie „Bike“ auch auf der Mitteldistanzstrecke ausgetragen. Bisher startete Elisabeth Smejkal-Hayn nur in Sprint Bewerben. Die Teilnahme an der Mitteldistanz bei der „Heimeuropameisterschaft“ war das erklärte Ziel für den heurigen Herbst.

„Über den Sommer hatte Scott Trainingspause vor dem Rad und konnte die warmem Monate mit ausgiebigen Wanderungen in den Bergen genießen“, erzählt Smejkal Hayn. Die „Musherin“ – die Führerin des Gespanns – trainierte dafür zusätzlich am Rennrad und Mountainbike, um für den Herbst und Winter optimal vorbereitet zu sein.

„Ab September wurde auch wieder mit den Hunden vor dem Rad trainiert. Der Trainingsplan konnte aufgrund der relativ warmen Temperaturen im Herbst nicht zu hundert Prozent eingehalten werden. Daher sollte die endgültige Entscheidung über einen Start bei der EM beim internationalen Rennen in Reingers, das Ende Oktober stattgefunden hat, getroffen werden – eine Generalprobe sozusagen - die mit dem ersten Platz perfekt geglückt ist“, freut sich Smejkal-Hayn.

Sieg mit über 35 Minuten Vorsprung

Der Trail, wie die Strecke in der Schlittenhundesprache genannt wird, war in Ottenschlag mit 15 Kilometern und 220 Höhenmetern, sehr selektiv und einer EM würdig. Vor allem in Anbetracht, dass die Steigungen erst gegen Ende der Strecke kamen. „Da hieß es, die Kräfte klug einteilen und sich auf den ersten Kilometern nicht zu verausgaben“, verrät Smejkal-Hayn.

An allen drei Renntagen bewiesen die Klosterneuburgerin und ihr Hund Scott, was für ein eingespieltes Team sie sind und siegten mit 39 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Bulgarin Lilia Angelova.

„Es ist eine besondere Freude und Ehre, vor dem Heimpublikum zu gewinnen“, ist Smejkal Hayn überglücklich und hofft wie alle Hundeschlittenführer auf einen schneereichen Winter. „Nächstes große Ziel ist die FISTC Europameisterschaft im italienischen Mille Grobbe im Februar ist“, will die Klosterneuburgerin auch dort über die Mitteldistanz eine Medaille holen.