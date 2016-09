18 Spiele, 18 Siege. Die Klosterneuburger Indians dominieren die heimische Flag-Liga-Austria weiterhin nach Belieben.

So wie bereits der letzte Spieltag führte auch die Week 8 die Indians nach Linz. Bei bestem Sportwetter standen für die Klosterneuburger drei schwierige Spiele auf dem Programm. Gleich in der ersten Partie des Tages ging es gegen die Vienna Vipers, die mit dem derzeitigen Nationalteam Quarterback aufliefen. Die Indians ließen sich aber dadurch nicht beeindrucken und zeigten besonders in der Defensive eine dominante Leistung. Das Spiel endete 29:0. Nach einer längeren Pause standen den Indians deren Dauerrivalen der letzten Jahre, die Styrian Studs, gegenüber. Die Studs waren verletzungsbedingt nur mit einer „Rumpftruppe“ nach Oberösterreich angereist, zeigten aber eine äußerst starke Leistung.

Die Klosterneuburger taten sich ungewohnt schwer und so blieb das Spiel, bedingt auch durch zahlreiche Eigenfehler, lange offen. Schlussendlich konnten die Niederösterreicher aber einen 35:19 Sieg einfahren.

Direkt im Anschluss warteten im letzten Spiel der Grunddurchgangs die DeLaSalle Saints aus Wien Strebersdorf auf die Indians. Auch in diesem Spiel konnte die Defensivabteilung aus Klosterneuburg, gespickt mit fast ausschließlich Nationalteamspielern, ihre Klasse zeigen. Auch die Offensive fand etwas besser ins Spiel und so konnte auch die letzte Parte des Tages mit einem Endstand von 32:0 gewonnen werden.

Mit den 18 Siegen dürfen sich die Indians über den direkten Halbfinaleinzug freuen. Das Playoff findet in zwei Wochen in Wien statt. An diesem Tag könnten sich die Klosterneuburg mit zwei Siegen im Halbfinale und im Finale – der Flag Bowl - als Staatsmeister krönen und dabei auch noch erstmalig in der Geschichte die „perfect season“ sichern.