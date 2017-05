Am Samstag wurde im Happyland Klosterneuburg im Rahmen des „Tages des Sports“ der Flag Cup 2017 ausgetragen.

Aus sportlicher Sicht standen nach der kurzfristigen Absage der Styrian Studs mit den Gastgebern aus Klosterneuburg, den Vienna Constables nur zwei Erstligateams im Bewerb. Das Teilnehmerfeld wurde durch zwei Zweitligateams – den Danube Dragons und den Vienna Sentinels – ergänzt. Die Teams spielten in einer Gruppe, jeder gegen jeden.

„Nachdem wir gegen die Constables nur 48:48 gespielt hatten, mussten wir lange um den Cuptitel zittern“, verrät Trainer Wolfgang Vonasek. Die Indians mussten in ihren verbleibenden Spielen eine Punktedifferenz von +30 Punkten erreichen, um sich den Cupsieg zu sichern.

Im zweiten Spiel setzte es dann für die Klosterneuburger einen deutlichen 41:19 Kantersieg gegen die Flag Dragons, somit mussten die Sentinels ebenfalls klar geschlagen werden.

In diesem entscheidenden Spiel taten sich die Klosterneuburger lange Zeit schwer und konnten die wichtigen Punkte erst in der zweiten Halbzeit erzielen. „Schlussendlich konnten wir uns aufgrund der besseren Punktedifferenz den dritten Cupsieg in Folge und somit auch den vierten von bisher sechs ausgepsielten Titeln des Austrian Flag Cups sichern“, freut sich Vonasek nach der geschafften Hürde.

Bereits am kommenden Samstag geht es für die Klosterneuburger in der Flag Liga Austria weiter.