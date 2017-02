Die besten acht Hallenhockey-Teams Europas, trafen sich in Wien, um den Halleneuropacup unter sich auszumachen. Mit dabei auch die SV Arminen, mit dem Klosterneuburger Pit Rudofsky.

Nach dem Gruppensieg in der Vorrunde, mit Siegen über Complutense aus Spanien und Partille SC aus Schweden sowie einem Unentschieden gegen den mit einigen Weltmeistern gespickten holländischen Meister Amsterdam AH&BC, zogen die Arminen in das Halbfinale ein. Gegen den englischen Meister aus East Grinstead zogen die Arminen mit 3:2 ins Finale ein.

Dort kam es zum Duell mit dem deutschen Hallenmeister, Uhlenhorst Mülheim. Und das Finalspiel war an Spannung kaum zu überbieten. Das Spiel begann für die Arminen perfekt, sie gingen mit 1:0 in Führung, knapp vor der Pause stand es allerdings 1:1. Gleich nach Seitenwechsel trafen die Deutschen zum 1:2 und legten noch das 1:3 nach. Allerdings konnten die Arminen drei Minuten vor Schluss noch einmal verkürzen und hatten sogar noch mit einem Stangenschuss Pech - Endstand 2:3. „Jetzt sind wir in den letzten drei Jahren dreimal Zweite geworden, jedes Mal hinter den Deutschen. Dieses Mal war es richtig knapp, das ist schon bitter. Aber wir sind die zweitbeste Vereinsmannschaft Europas, das ist schon nicht so schlecht“, grinst Pit Rudofsky.