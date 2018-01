Am Wochenende trafen die besten acht europäischen Teams im Hallenhockey in Belgien aufeinander, um den Europameister zu küren. Das österreichische Nationalteam hat bei diesem Turnier auf jeden Fall zu den Mitfavoriten gezählt, liegt man doch in der Weltrangliste auf dem zweiten Platz knapp hinter Deutschland.

Die starken Leistungen aller Kaderaspiranten in der Vorbereitung machten es Teamchef Hans Szmidt besonders schwer, den kleinen Kader von nur zwölf Spielern zu nominieren. Umso erfreulicher ist es, dass die beiden Klosterneuburger Pit Rudofsky und Xaver Hasun es in die Auswahl geschafft haben. Xaver Hasun wurde sogar die Ehre zu Teil, das Team als Kapitän aufs Feld zu führen.

Zwei Klosterneuburger durften mitjubeln

Nach einem Sieg gegen die Schweiz und zwei Unentschieden gegen Belgien und Russland, mussten die Österreicher im Halbfinale gegen Deutschland antreten.

Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand kein Sieger fest, doch die österreichische Auswahl konnte sich im Shootout durchsetzen und sich für das Finale gegen Belgien qualifizieren. Auch im Finale stand nach Ablauf der Zeit kein Sieger fest und der Europameister musste erneut im Shootout ermittelt werden. In diesem setzte sich Österreich mit 2:1 durch.

„Das Gefühl ist unbeschreiblich, wir haben lange dafür gearbeitet und wurden endlich belohnt“, freute sich Kapitän Xaver Hasun über die Leistung des ganzen Teams bei dieser Europameisterschaft. Das bislang einzige EM-Gold haben die Österreicher übrigens 2010 bei Belgiens Nachbarn in den Niederlanden geholt.