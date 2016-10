Die dritte Runde des internationalen NÖ-Berger-Cup war mit 30 Prozent mehr Vereinen als bei der zweiten Runde im Juni dieses Jahres, sehr stark besetzt.

Einige Verletzungen und Absagen wegen Krankheit, ließen im Vorfeld nichts Gutes für den Judoclub Klosterneuburg erahnen. „Doch es kam ganz anders als gedacht“, freut sich Jürgen Schandl vom Judoclub. Und so legt die U-10 schon mit fünf Mal Gold (Alexa Kainrath, Marlene Pannagl, Niklas Gümüskaya, Silvano Haas, Mario Kainrath), sowie ein Mal Silber und ein Mal Bronze mit extrem starken Einzelleistungen, einen stabilen Grundstein für den Wettkampftag und die Mannschaftswertung.

Die U-14 war auch wieder eine Augenweide für Trainer Robert Haas, und so kamen vier Mal Gold (Julia Bamberger, Paul Bieber, Leon Gümüskaya, Nicolas Löffler) fünf Mal Silber (Jessica Fortner, Riccardo Haas, Konstantin Künzl, Philip Schandl, Ruben Schrader) und zwei Mal Bronze (Martin Pannagl, Oliver Rabitsch) zum Mannschaftsmedaillenspiegel dazu.

In Summe brachten diese neun Goldenen, sechs Silbernen und zwei Bronzenen 129 Punkte auf das Punktekonto in der Mannschaftswertung.

„Wir haben an diesem Tag hinter dem Slowakischen Verein „Pezinok“ den zweiten Platz in der Tageswertung gemacht, und sind mit 76 Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz in der Jahreszwischenwertung. In der letzten Runde wird es noch Mal knapp. Zwar ist uns der Titel des besten NÖ Verein schon ziemlich sicher, aber das Ziel ist den Gesamtsieg zum zweiten Mal in Folge zu holen“, hofft Schandl auf die Titelverteidigung.