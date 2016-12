In den letzten drei Wochen bestritten die Klosterneuburger Mosquitos gleich zwei Turniere, eines davon zum ersten Mal mit einer reinen Damenmannschaft, und lieferten gute Ergebnisse.

Im letzten Novemberwochenende ging es für die Klosterneuburger nach Wolkersdorf auf ein Mixed Turnier. Obwohl sie ursprünglich einen sehr jungen Kader schickten, mit dem Ziel über den Winter den unerfahreneren Spielern mehr Chancen zu geben, konnten die Mosquitos sich den fünften Platz ergattern, und übertrafen somit alle Erwartungen.

Im Turnierverlauf war eine klare Steigerung zu sehen. Wo man sich am Samstag im Gruppenspiel gegen Gruppensieger „Wunderteam“ noch in den letzten Minuten den Schneid abkaufen ließ, bewahrten die Mosquitos im Rückspiel am Sonntag die Nerven und gewannen ein wahnsinnig knappes Spiel 13:11.

Dank diesem Sieg durfte sich das Klosterneuburger Frisbee Team dann in einem Platzierungsspiel um den fünften Platz mit dem Master Nationalteam (bedeuted über 30 Jahre alt) messen. Abermals keine leichte Aufgabe, doch der Einsatz und die Spielfreude die die jungen Mosquitos an den Tag legten waren kaum zu toppen. Auch Coach Christoph Nurschinger zeigt sich zufrieden: „Es hat mir wirklich Freude gemacht dem jungen Team beim Spielen zuzusehen.“

Gleich zwei Wochen später ging es für die Klosterneuburger Frisbee Mannschaft nach Wien, diesmal zu einem reinen Damenturnier.

„Das freut uns besonders, da es das erste Mal seit vielen Jahren ist, dass wir genügend Spielerinnen haben, um auf ein solches Turnier zu fahren“, so der Coach. Abermals bestand der Großteil des Teams aus Jugendspielerinnen. Und obwohl es den „Mosquitas“ schwer fiel mit etablierten Größen wie „Box“ oder „Mantis“ mitzuhalten, zeigte sich eine positive Entwicklung im Verlauf des Turnieres.

Dies zeigte sich vor allem am zweiten Spieltag, wo die Mosquitas in ihrem letzten Spiel einen 11:7 Sieg davontragen konnten.