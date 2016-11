Am zweiten Spieltag der Badminton Landesliga trat die erste Mannschaft der URK die gefürchtete Reise nach St. Peter in der Au an. Vom Start weg gab sich das Team rund um Kapitän Andras Nemeth keine Blöße und dominierte das Spielgeschehen.

Erfolgreich starteten zu Beginn die Herren-Doppel Andras Nemeth/Peter Schaller sowie Emanuel Schöpf/Hans Sherpa in drei Sätzen. Das Damen Doppel Verena Kraus/Christine Seehofer sowie die Einzel von Nemeth und Seehofer konnten klar gewonnen werden.

Die anderen beiden Herreneinzel (Schaller und Schöpf) gingen in drei Sätzen knapp an die Klosterneuburger. Zuletzt konnte auch das Mixed-Doppel in zwei Sätzen als Sieger vom Platz gehen. Mit diesem 0:8 Auswärtssieg wurde auch die Tabellenführung gefestigt. Die gefürchtete Reise bezog sich somit nicht auf die Gegenwehr der Heimmannschaft, sondern viel mehr auf die vielen Kilometer, die das URK Team zu absolvieren hatte.