Am vergangenen Wochenende waren die Klosterneuburger Roadrunners bei zahlreichen Laufveranstaltungen und feierten dabei auch einen außergewöhnlichen Erfolg.

Es ist ein Bewerb, den sich wohl nicht mal Laufbegeisterte antun wollen. Sechs Stunden galt es bei der Seeschlacht in Langenzersdorf zu laufen und dabei möglichst viele Runden zu absolvieren. Dorit Löffler schaffte in diesen sechs Stunden ganze 74 Runden, das entspricht sensationellen 69,264 Kilometern. Damit holte sich Löffler in unglaublicher Manier den Sieg bei den Damen und den zweiten Platz im Gesamtergebnis. Lediglich ein Mann war mit insgesamt 73,944 Kilometern besser als die Klosterneuburgerin.

„In der nunmehr 30-jährigen Vereinsgeschichte hat es so etwas noch nie gegeben und diese Leistung ist als absolut außergewöhnlich“, freut sich Pressesprecherin Julia Salbrechter mit Löffler.

Ebenfalls erfolgreich war Simon Schmidmayr bei den Union Landesmeisterschaften in St. Pölten. Über die 800-Meter-Distanz erlief Schmidmayr bei der U18 in einer tollen Zeit von 2:13,35 Minuten den dritten Platz und holte damit Bronze.

Doch die Klosterneuburger Roadrunners waren auch bei anderen Laufevents vertreten. Beim 13. Maissauer Stadtlauf holte sich Robert Gamsjäger beim 5-Kilometer-Lauf den Sieg, Paulina Weissenbök wurde in der W40 starke Zweite.

Über einen zweiten Platz, ebenfalls in der W40 durfte sich auch Silvija Vukovic beim Blüten Lauf im Prater über fünf Kilometer freuen.

Klosterneuburger Läufer traten auch beim 1. Mai Lauf in Sierndorf an. Beim Hauptlauf über zehn Kilometer Julia Maria Salbrechter, Reini Igler, Robert Glaser und Walter Zimmermann an den Start. Bei starkem Wind und sehr verwinkelter Strecke gewannen sowohl Salbrechter bei den Damen, als auch Glaser bei den Herren jeweils die AK40.

Last but not least lief das Präsidenten-Ehepaar Wolfang und Gerda Piffl beim Lauffestival in Bad Blumau. Gerda siegte in ihrer AK, Wolfang holte in der M60 den dritten Platz.