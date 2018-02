Beim diesjährigen Union-West-Wien-Hallencup waren die Klosterneuburger Roadrunners wieder stark vertreten. „Gleich 14 unserer Nachwuchsathleten nahmen heuer teil, aber aus organisatorischen Gründen war das leider auch der einzige Termin des Hallencups in diesem Jahr“, berichtet Roadrunners-Pressesprecherin Julia Salbrechter.

Die Disziplinen bei diesem Fünfkampf waren 60-Meter-Lauf, Hochsprung, Standweitsprung, Medizinballstoßen und ein Hindernislauf über 30 Meter. Für viele der Klosterneuburger Nachwuchsathleten war es der erste Wettkampf in einer neuen Altersklasse.

Philip Wiegel sicherte sich in der Altersklasse M-U8 ganz souverän den ersten Platz. In der W-U10 erreicht Laura Lagler den zweiten Platz, gefolgt von Valentina Traunfellner auf Platz sechs und Philippa Garherr auf Platz acht. Bei den Buben konnten sich Felix Fuchs (6., U 10), Raffael Wiegel (12., U 12) und Paul Wiegel (11., U 14) über gute Leistungen und auch Platzierungen freuen.

Gleich sechs Mädchen der Roadrunners starteten in der Altersklasse U 12. Die Älteren in dieser Klasse — Lisa Lagler (4.), Nicola Schönauer (9.) und Bauke Boomgaarden (15.) — erzielten gute Ergebnisse unter den 27 Starterinnen. „Auch Linda Swoboda (13.), Laura Swoboda (16.) und Mia Tschugg (23.), die zum ersten Mal in der U 12 gestartet ist, haben sich schon sehr wacker geschlagen, freut sich Salbrechter.

Die Altersklasse W-U14 war mit 24 Teilnehmerinnen ebenfalls stark besetzt, darunter Chiara Pfeffer aus der Klosterneuburger Schülergruppe. Ihr gelang es, den elften Platz zu belegen.

„Alles in allem war es ein sehr erfolgreicher Tag für die Nachwuchsathleten der Roadrunners, mit wirklich tollen Leistungen und Ergebnissen“, jubelt Salbrechter über die zahlreichen Top-Ten-Platzierungen der Klosterneuburger Nachwuchskönner.