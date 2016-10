Am vergangenen Wochenende fanden in Salzburg die Masters-Meisterschaften über die Halbmarathon-Distanz statt. Mit dabei waren auch Klosterneuburger Roadrunner.

Erfolgreichste Klosterneuburgerin wurde bei diesen Meisterschaften Gerda Piffl. Die Frau des Präsidenten Wolfgang Piffl konnte in ihrer Altersklasse die Silbermedaille feiern. Geschlagen geben musste sich Piffl nur Christine Schmelz, welche die 21,097 Kilometer in einer Zeit von 1:35:10 Stunden bewältigte. Piffl benötigte für den Halbmarathon 1:47:48 Stunden und verwies damit Renate Presslmayer um fast fünf Minuten auf den dritten Platz.

„Nach gesundheitsbedinger längerer Wettkampfpause kann Gerda mit dem zweiten Platz sehr zufrieden sein, da der Lauf auch eigentlich als Vorbereitung für den Marathon gedient hat“, berichtet Wolfgang Piffl, der selbst beim Volkslauf mitgelaufen war um seine Frau zu unterstüzten. Er musste sie allerdings nach 19 Kilometern ziehen lassen, da ihm seine operierte Hüfte starke Schmerzen bereitete. „Eigentlich will ich auch in Frankfurt beim Marathon an den Start gehen, aber ob das nun etwas wird, werden wir sehen“, so Wolfgang Piffl.

Ebenfalls mit dabei war der Klosterneuburger Robert Glaser, der in der Altersklasse M45 an den Start ging. Auch er nutzte die Meisterschaft als Trainingslauf. Bei dem sehr hügeligen und dadurch schweren Lauf, wurde Glaser in der Zeit von 1:18:43 Stunden Sechster.

„Die Vorraussetzungen waren sehr gut, und ich bin mit meinem sechsten Platz auch durchaus zufrieden. Meine Altersklasse ist einfach enorm stark besetzt gewesen. Mit meiner Zeit wäre ich in der Klasse M-40 immerhin Dritter geworden“, ist auch Glaser mit seinem Abschneiden zufrieden.