Die Teilnahme an der 7. Auflage der „Rallyshowsantadomenica“ stand für Joe Baier unter keinem guten Stern. Am Donnerstag Abend erkrankte der Klosterneuburger an Fieber. „Die Anreise mit 38 Grad Fieber war schon mühsam“, hatte er zu kämpfen.

Bei der Streckenbesichtigung am Samstag ging es Baier, der wieder mit dem Profi-Copiloten Daniel Foissner am Start war, etwas besser. Das Starterfeld wartete mit mehreren Staatsmeistern auf, auch Welt- und Europameister ließen sich das Rallyespektakel in Samobor, 15 Kilometer von Zagreb entfernt, nicht entgehen.

„Gleich vier Fahrzeuge der R5-Kategorie und ein WRC waren in der Starterliste vertreten – unschlagbar für meinen Mitsubishi, da es sich bei diesen Fahrzeugtypen um echte Werksautos handelt“, rechnete sich Baier nicht viel aus.

„Dass ich nach zwei Sonderprüfungen in den Top-Ten lag, und noch vor dem bärenstarken Ford Fiesta WRC, war für mich selbst überraschend. Denn fieberfrei war ich nicht! Mein Mitsubishi lief tadellos, und ich kam nach einjähriger Rallye-Pause besser in Fahrt. Dass die R5-Autos und das WRC nicht zu schlagen waren, war klar. Dass nur zwei vergleichbare Mitsubishis, einer mit dem kroatischer Meister am Steuer, und ein Subaru mit dem Lokalhero Loncaric, vor mir im Endklassement liegen, macht mir große Freude“, freut sich Baier über den neunten Rang im Endklassement von über hundert Teilnehmern.

Für den Klosterneuburger war es bereits die dritte Top-Ten-Platzierung beim dritten Start.