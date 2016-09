Am Wochenende traten die Dukes in St. Pölten beim niederösterreichischen Remax Cup an, um ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Erstmals in dieser Preseason war das Team dabei komplett, da nun neben Neuzugang Maurice Barrow auch die Nationalteamspieler Jozo Rados und Romed Vieder wieder mit an Bord waren. Vieider schlüpfte dabei erstmals in seine neue Rolle. Er wird die Klosterneuburger in der kommenden Saison als neuer Kapitän aufs Feld führen.

Beim Auftaktspiel gegen Gastgeber UBC St. Pölten stellten die Klosterneuburger im zweiten Viertel, das sie mit 28:15 gewannen, die Weichen auf Sieg. Den herausgespielten Vorsprung verteidigten sie in der zweiten Spielhälfte souverän und zogen letztlich mit 89:66 ins Finale ein.

Da trafen sie auf die Traiskirchen Lions. Die Lions rissen bis zur Pause ein Loch auf und zogen auf 35:23 davon.

Mit einem starken dritten Viertel kämpften sich die Klosterneuburger aber wieder heran. Im Schlussviertel ließen die Traiskirchner aber nichts mehr anbrennen und sicherten sich letztlich mit 74:64 den Sieg im NÖ-Cup.

„Ich denke wir haben aus der Situation nicht das Beste, jedoch einiges rausholen können. Jozo, Maurice und ich sind erst Donnerstag Abend zum Team gestoßen und waren dementsprechend noch nicht mit der Dynamik vertraut. St. Pölten hoch zu schlagen war ein guter Schritt, jedoch war die Niederlage gegen Traiskirchen eine Lehrstunde für uns“, analysiert der neue Kapitän, Romed Vieider. „Jetzt heißt es volle Konzentration auf die Liga und den Alpe Adria Cup“, gibt Christoph Greimeister die Marschrichtung vor.

Bereits am Donnerstag starten die Klosterneuburger Dukes in den Alpe-Adria-Cup. Um 19 Uhr treffen sie auf Vrijednosnice Osijek aus Kroatien.