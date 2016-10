Der Cupsieger 2016 kommt erneut aus Niederösterreich. Mit einer Machtdemonstration haben die Sitting Bulls gezeigt, dass es für die österreichischen Teams sehr schwer sein wird, den frisch gebackenen Potgewinner in dieser Saison zu schlagen.



Auch gegen die Flink Stones, die in dieser Saison erstmals mit zwei Teams antreten, zeigten die Bulls mit Heimkehrer Matthias Wastian phasenweise Rollstuhlbasketball vom Feinsten und ließen den Steirern speziell in der ersten Halbzeit nur wenige Chancen. In der ersten Runde besiegten die Klosterneuburger die Flink Stones II mit 102:26. Im zweiten Spiel waren sie mit 86:26 ebenfalls sehr deutlich erfolgreich. Im dritten Spiel zeigten sich die Bullen ebenfalls überlegen und zogen mit einem 88:29 gegen die Rebound Warriors ins Finale ein.

Auch dort waren es erneut die Klosterneuburger, die das Spielgeschehen dominierten. Gegen die Flink Stones I konnten sie von Beginn weg überzeugen und gewannen letztlich mit 87:46.



„Der Cupsieg war für uns ein sehr guter Erfolg, vor allem auch, weil wir uns ihn in wirklich souveräner Manier geholt haben. Vor allem im letzten Spiel (87:46) gegen den Vizecupsieger Flink Stones aus der Steiermark haben wir diverse Offensiv- und Defensivkonzepte ausgezeichnet umsetzen können“, freut sich Wastian.

Am 15.Oktober beginnt die österreichische Meisterschaft in Wien.