Der Klosterneuburger Pit Rudofsky holte mit seinem Verein, den SV Arminen, den österreichischen Titel in der Halle.

Im Halbfinale trafen die Arminen im Spiel der Vorjahresfinalisten auf den WAC. Einer 1:0 Führung zur Halbzeit, folgte ein Offensivfeuerwerk der Arminen in der zweiten Hälfte. Rudofsky steuerte dabei zwei Tore zum 6:0 Kantersieg bei.

Im großen Finale bekamen es Rudofsky und Co. dann mit Post SV zu tun. Bis zur 12. Spielminute dauerte es, bis die Arminen in Führung gingen. Rudofsky legte gleich zwei Minuten später das 2:0 nach. Mit 3:1 ging es in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte präsentierten sich die Arminen dann von ihrer besten Seite und waren komplett überlegen. Rudofsky konnte noch ein weiteres Tor beisteuern, er traf zum 7:2. Letztlich holten sich die Arminen den Meistertitel mit einem mehr als klaren 11:2 Sieg. Damit sind die Arminen alter und neuer österreichischer Hallen Hockey Meister der Herren.

„Beide Spiele waren in der ersten Halbzeit knapp, nach der Pause konnten wir aber entscheidend nachlegen. Uns war aber klar, dass wir derzeit die beste Mannschaft Österreichs sind“, freut sich der junge Klosterneuburger Rudofsky über den Titel.