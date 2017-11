Mitte vergangener Woche ehrte Senioren-Landesrätin Barbara Schwarz die heurigen Seniorensportler in der NV-Arena St. Pölten. Gemeinsam mit Herbert Nowohradsky, Landesobmann NÖs Senioren, und Johannes Bauer, Landespräsident NÖ Pensionistenverband, überreicht sie 10 Trophäen für außergewöhnliche sportliche Leistungen.

„Sport und Bewegung sind wichtige Bestandteile zur Erhaltung der Lebensqualität. Geistig und körperlich beweglich zu bleiben erhöht die Lebensfreude und den Aktionsradius auch im höheren Alter sehr“, bekräftigte Schwarz in ihrer Rede.

Auch zwei Klosterneuburger Roadrunners waren für die Auszeichnungen nominiert - Gerda Piffl und Herbert Kratki. Piffl hatte im heurigen Jahr zahlreiche Erfolge vorzuweisen. Bei fünf Meisterschaften war sie am Start und holte dabei im Halbmarathon den zweiten Platz, bei den zehn Kilometer Straßenlaufmeisterschaften holte sie sich den ersten Platz, ebenso über 5.000 Meter auf der Bahn.

Weiters wurde sie beim Wachaumarathon Erste in der Klasse W 60. Dafür wurde sie auch in der Kategorie Meisterschaften „National“ und International als Siegerin ausgezeichnet. Herbert Kratki, der bei den Österr. Meisterschaften der Masters in Wolfsberg und den NÖ Meisterschaft der Masters in Wien über 100, 200, 400 und 800 Meter Erfolge feierte, wurde mit einer Urkunde als Nominierter geehrt.