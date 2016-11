Ein höchst erfolgreiches Marathon-Wochenende haben die Läuferinnen und Läufer des ULC Klosterneuburg Road Runners beim Frankfurt-Marathon gehabt: persönliche Bestzeiten, beeindruckende Comebacks nach Verletzungspausen. Und ein flotter Glasermeister aus Kierling, der trotz großem Pech am Vortag eine tolle Marathon-Zeit gelaufen ist.

Gerda Piffl, Robert Glaser, Julia Salbrechter, Oliver Dietrich, Wolfgang Piffl, Paulina und Roland Weissenbök von den Klosterneuburger Roadrunnern liefen beim Frankfurter Marathon. | NOEN, privat

Mit Enthusiasmus und Spannung im Gepäck sind die Road Runners von Wien-Schwechat in die Hessische Metropole Frankfurt am Main aufgebrochen, wo am 30. Oktober der 35. Mainova Frankfurt Marathon stattgefunden hat. Die schnelle und flache Strecke führte im ersten Drittel durch die Frankfurter City mit Ihrer beeindruckenden Skyline, dann durch Sachsenhausens Wohngebiete Richtung Höchst und zurück über die Mainzer Landstraße und wiederum die Innenstadt zum Messeturm. Der außergewöhnliche Zieleinlauf erfolgte über den roten Teppich in die Frankfurter Festhalle.

Es herrschten optimale Bedingungen und so begaben sich fünf Roadrunners Punkt 10 Uhr auf die Strecke. Schnellster war Robert Glaser, der bei seinem 42. Marathon - den 3. außerhalb Österreichs - in 2:48 Stunden ins Ziel lief. Leider konnte er sein Vorhaben, um die 2:40 Stunden zu finishen, nicht realisieren, da er sich am Tag zuvor beim Einlaufen bei einem Sturz verletzte und das lädierte Knie ein schnelleres Rennen nicht zuließ.

Persönliche Bestzeiten schafften hingegen zwei Road Runners: Oliver Dietrich konnte mit einem perfekt eingeteilten Rennen mit zwei gleichmäßigen Hälften in 3:19:21 Stunden neuen persönlichen Rekord laufen. Und Paulina Weissenbök, die von Ihrem Mann Roland bestens angespornt und begleitet wurde, erreichte in 3:37:18 Stunden die Frankfurter Festhalle und verbesserte ihre Bestzeit um genau eine Sekunde.

Nach vielen Verletzungen und gesundheitlichen Problemen konnte sich das Road-Runners-Präsidenten-Ehepaar Gerda und Wolfgang Piffl in Frankfurt wieder aus der Marathon-Pause zurückmelden. Die Beiden schafften in ihren Altersklassen W60 und M60 Platzierungen im Vorderfeld. Gerda lief in 3:48:39 Stunden ins Ziel, etwa fünf Minuten nach Wolfgang, der mit neuer Hüfte für die 42,2 Kilometer 3:43:49 Stunden benötigte.