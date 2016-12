Im Zeichen der Sportehrenzeichenverleihung des Sportlandes NÖ stand am Montag die Johann-Pölz-Halle in Amstetten. Dabei erhielten 159 lang gediente Funktionäre und auch aktive Sportler die Auszeichnung in Gold, Silber oder Bronze. „Ohne die Funktionäre, die ehrenamtlich in den Vereinen großartige Arbeit verrichten, wäre Sport nicht möglich. Daher gilt es an dieser Stelle Danke zu sagen“, erklärte Sportlandesrätin Petra Bohuslav bei ihrer Eröffnungsansprache.

Zwischen den Auszeichnungen zeigte „Diabolo Artist“ Valerian Kapeller sein Können, der den Weltrekord im Jonglieren von gleich sieben dieser Doppelkegel hält.

Unter den zahlreichen Geehrten an diesem festlichen Abend befand sich heuer aber kein aktiver Sportler aus Klosterneuburg und nur ein Funktionär.

Herbert Kathonig war quasi über Jahrzehnte der „Mr. Tischtennis“ beim ASV Klosterneuburg. Seit 1973 im Vorstand der Babenberger tätig, erst als Kassier und ab 1980 als Obmann, übergab er erst 2015 die Agenden an Fabrizian Pokorny, der bis dahin zehn Jahre lang sein Stellvertreter gewesen war. Katholnigs Sohn Manuel rückte übrigens statt seinem Vater in den Vorstand des ASV nach. Und auch der Vater blieb dem Verein bis heute treu, interessiert sich immer noch für alle Resultate der ASV-Mannschaften.

Petra Bohuslav überreichte ihm nun für sein Wirken das Sportehrenzeichen in Silber.