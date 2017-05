KLOSTERNEUBURGER TV - GRAZER PARKCLUB 7:0. – Landesliga 35+

Im ersten der zwei Gruppenspiele zum Aufstieg in die 35+ Bundesliga konnte sich der 1.KTV überraschend deutlich mit 7:0 gegen den Grazer Parkclub durchsetzen.

Die Gäste mussten auf ihre Nummer Drei verzichten, wodurch die Aufgabe noch etwas leichter wurde. Stefan Koubek und Thiemo Maier dominierten ihre beiden Gegner nach Belieben, Michi Zeilinger hatte nur im zweiten Satz zu kämpfen, und Sebastian Fisar und Toni Reithmayr blieben ebenfalls sehr souverän.

Nach dem 5:0 verzichteten die Steirer auf die Doppel und traten vorzeitig die Heimreise an.

„Unerwartet glatt, umso besser für uns,das war schon ein Ausrufezeichen für unsere nächsten Gegner“, war Mannschaftsführer Mario Weber sehr erleichtert. Die Klosterneuburger haben jetzt zwei Wochen Pause und können in Ruhe abwarten, wie Kalksburg auswärts in Graz spielt. Die Partie gegen die Wiener findet dann auswärts am 15. Oktober statt. Gewinnen die Klosterneuburger, stehen sie im Finale!

„Wir werden auch hier natürlich in Bestbesetzung antreten, ich meine wir sind zumindest 70:30 Favorit“, blickt Weber vorsichtig optimistisch auf die nächste Begegnung.