Glücksgöttin Fortuna dürfte der 35+ Mannschaft des 1.KTV bei der Auslosung der Gruppenphase der Bundesliga Aufstiegsspiele hold gewesen sein.

Sieben Landesmeister hatten genannt, die Klosterneuburger landeten nicht nur in der Dreier-Gruppe, sondern ersparen sich auch lange Wege. Beginn ist bereits diesen Samstag, zu Hause gegen den Grazer Parkklub, die zweite und letzte Partie folgt am 15.Oktober „auswärts“ in Wien beim TC Kalksburg.

Der Sieger der Gruppe spielt gegen den Besten der zweiten Gruppe, der zwischen Dornbirn, Innsbruck, St. Johann im Pongau und Linz Urfahr ermittelt wird.

„Wir hätten genauso gut ins Ländle und nach Tirol fahren und gesamt drei Matches bestreiten müssen, so sind es nur zwei mit gesamt einer halben Stunde Fahrtzeit, das ist vollkommen okay“, schmunzelt Mannschaftsführer Mario Weber.

Freilich sind beide Mannschaften gut aufgestellt und sehr ausgeglichen, doch allemal schlagbar. Auf den Toppositionen dürfte der Klosterneuburger Tennisverein mit Stefan Koubek und Thiemo Maier schwer zu schlagen sein, dahinter ist alles offen.

„Ich denke, wir sind in beiden Partien leichter Favorit, doch das müssen wir auch am Platz mal beweisen“, so Weber weiter, der wahrscheinlich auf den ganzen Kader zurückgreifen kann. „Es sollten alle fit sein, topmotiviert sind wir ohnehin!“

Sollten die KTV Cracks ihre Gruppe gewinnen, ist das Finale für Samstag, den 22. Oktober angesetzt. Der Austragungsort wird noch bestimmt. Dementsprechend sollten alle Klosterneuburger, die gerne Spitzentennis live sehen wollen, die Chance nutzen und diesen Samstag um 11 Uhr in den Klosterneuburger Tennisverein kommen, um Davis Cup Kapitän Stefan Koubek und seine Kollegen vor Ort anzufeuern. Der Eintritt ist wie bei allen KTV Events frei.