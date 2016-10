Es ist vollbracht! Die Jungsenioren des 1. KTV konnten sich im mit Spannung erwarteten „Finale dahoam“ um den Aufstieg in die 35+-Bundesliga gegen St. Johann im Pongau mit 4:3 durchsetzen und spielen 2017 in der höchsten Liga Österreichs.

Bei knapp zehn Grad im Freien zu spielen wurde Ende Oktober für einige Herren zur Herausforderung. So jammerte Thiemo Maier, Nummer Zwei der Heimischen, mehr über seine klammen Finger als über den Gegner, einen slowenischen Legionär. Er konnte sich aber sicher in zwei Sätzen durchsetzen.

Zeitgleich gewann Sebastian Fisar auf der Vier seine Partie gegen den Kapitän der Salzburger mit 6:4, 6:3 und sollte somit zum Matchwinner werden. Da machte die erwartete Niederlage von Michi Zeilinger gegen den starken Christoph Illmer nichts, denn die Nummer Eins, Daviscup-Kapitän und Fixpunkt Stefan Koubek punktete souverän. Etwas überraschend kam die Niederlage von Toni Reithmayr gegen einen Deutschen, Stand nach den Einzeln somit 3:2 und für jedermann war klar, das müsste es gewesen sein.

Und so war es auch, denn die beiden herausragenden Spieler der Klosterneuburger, Koubek und Maier, heuer beide im Einzel und Doppel ungeschlagen, spielten gemeinsam im Einser-Doppel groß auf und sicherten den Sieg und somit Aufstieg in die Bundesliga.

Einser-Doppel wieder nicht zu schlagen

Gleich nach dem Matchball stürmten Mannschaftsführer Mario Weber und Edelreservist Andi Höchtl mit Sektflaschen den Platz und „duschten“ das erfolgreiche Doppel. Die Revanche von Stefan Koubek sollte gleich folgen, zu schnell ist die ehemalige Nummer 20 der Welt noch zu Fuß.

Zufrieden und stolz bilanzierte Mario Weber: „Eine klassische 50:50-Partie mit dem besseren Ende für uns, unsere zwei Asse haben nie ausgelassen, und heute hat uns Basti rausgerissen, letztes Mal war’s Toni. Ich bin extrem happy, so wie die Spieler auch. Vier Matches in der stärksten Landesliga Österreichs gewinnen und dann noch drei Aufstiegsspiele, darauf kann man stolz sein. Die Jungs haben sich die Bundesliga verdient, aber da wird jede Partie so haarig wie heute“, wagt Weber bereits einen Ausblick auf 2017.