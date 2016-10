Der Aufwärtstrend bei Mitgliederanzahl geht beim ASV Klosterneuburg Tischtennis nach der Sommerpause nahtlos in der neuen Saison weiter. Die Ballkünstler stellen heuer insgesamt sieben Mannschaften in der allgemeinen Klasse, sowie ein Jugendteam.



Bemerkenswert ist dabei allerdings, dass die neu gegründete 7. Mannschaft in der 4. Klasse bereits komplett aus Eigenbau-Nachwuchsspielern besteht. Die Nachwuchsarbeit trug dabei auch schon in den Ergebnissen die ersten Früchte, konnten die jungen Burschen rund um Captain Alex Gregus doch gleich zwei der drei Runden zu Saisonstart für sich entscheiden.



Das Top Team der Babenberger befindet sich nach einer 1:6 Niederlage gegen Zeiselmauer sowie einem deutlichen 6:1 Sieg gegen Gänserndorf 2 in der Oberliga A auf dem vierten Tabellenrang von neun Mannschaften. Nach der fulminanten, ungeschlagenen Saison 15/16 gibt die zweite Mannschaft des ASVK auch zu Beginn in der Unterliga B den Ton an. Zwei 7:0 Kantersiege stehen zu Buche. Wobei in der zweiten Partie die Neulengbacher Gegner aus unerklärlichen Gründen und ohne Absage nicht angetreten sind.

„Für uns ist es schon etwas ärgerlich, da wir uns top vorbereitet auf eine interessante Partie eingestellt haben. Am Ende zählt jedoch das Ergebnis, mit welchem wir gut leben können.“ kommentiert Captain Christian Nowak den Vorfall.



Für die dritte Mannschaft verlief der Start eher negativ. Steht mit einem deutlichen 6:1 Erfolg über St. Veith/Hainfeld 5, sowie einer knappen Auswärtsniederlage gegen Herzogenburg 1 und dem 1:6 Heimdebakel gegen Böheimkirchen 1 nur eine 1:2 Bilanz fest. Besonders bitter, gleich vier der sieben Matches gegen die Gäste aus Böheimkirchen gingen knapp im Entscheidungssatz verloren.