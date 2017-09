Am vergangenen Samstag fand das mit Spannung erwartete Oberligamatch zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft des ASV Klosterneuburg Tischtennis statt.

Zum Auftakt bewies der Neuzugang des Top-Teams, Bernhard Sell, gleich seine Defensivkünste und brachte die erste Mannschaft mit einem 3:1 Sieg gegen Philipp Heck rasch in Führung. Doch Richard Tekula, Christian Nowak sowie Heck/Nowak im Doppel stellten auf eine 3:1 Führung für die zweite Mannschaft der Babenberger.

Hochklassiges Tischtennis beim Derby

Besonders dramatisch und hochklassig dabei war vor allem die Neuauflage des Finals der internen Klubmeisterschaft 2017 zwischen Thomas Geirhofer und Richard Tekula. Ganze fünf Matchbälle am Stück ließ der amtierende Klubmeister Tekula im entscheidenden fünften Satz ungenützt, ehe er nach Abwehr eines Matchballs gegen sich das Match hauchdünn mit 13:11 in der Entscheidung gewinnen konnte. In weiterer Folge zog die zweite Mannschaft auf eine schier uneinholbare 5:2 Führung davon.

Der überraschend klare Sieg von Geirhofer gegen Nowak und der anschließende Erfolg von Hengl-Weinmayer über Philipp Heck verkürzten den Rückstand der ersten Mannschaft auf 4:5.

Damit musste die Entscheidung im Showdown zwischen Bernhard Sell und Richard Tekula folgen. Aus dem vermeintlichen „Showdown“ wurde allerdings eine überlegene Machtdemonstration des Klubmeisters. Im eindeutigsten Match des Abends fixierte Tekula mit einem glatten 3:0 Sieg den 6:4 Gesamtsieg für die zweite ASVK-Mannschaft.

„Leider machte sich in unserem Team noch der Trainingsrückstand nach der Sommerpause bemerkbar. Besonders bitter war, dass alle drei 5-Satzmatches an die zweite Mannschaft gingen. Wir gratulieren der zweiten Mannschaft“, sieht Georg Hengl-Weinmayer noch Nachholbedarf.