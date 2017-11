Bei der Jahresabschluss-Gala des niederösterreichischen Triathlonverbandes NÖTRV am Samstag in Mautern konnten zahlreiche Mitglieder von TRI Klosterneuburg ihre verdienten Medaillen der NÖ-Meisterschaften abholen.

TRI Klosterneuburg war heuer der erfolgreichste niederösterreichische Triathlonverein in den Altersklassen — mit elf Goldmedaillen, sowie zweimal Silber und dreimal Bronze.

Als erfolgreichster Medaillensammler des TRI Klosterneuburg entpuppte sich Thomas Srb, der in der Altersklasse M 45 in drei Bewerben Gold gewinnen konnte. Sabine Löb steuerte zweimal Gold zur Klubbilanz bei.

Jeweils einen Meisterschaftssieg schafften Axel Dinse, Corinna Fenzl, Emma Bachura, Jan Daniel Bachura, Gilbert Hödl und Leon Braunstein. Dazu kam noch einmal Teamgold im Mitteldistanz-Triathlon durch Dinse, Srb und Fenzl.

Insgesamt 16 Medaillen geholt

Auch im NÖTRV Kids Cup verzeichnete TRI Klosterneuburg durch Philip Matheu, Tim Drexler und Benita Leonte jeweils Stockerlplätze.

TRI Klosterneuburg-Präsident Gilbert Hödl ist stolz auf seine Sportler. „Der erste Platz im Medaillenspiegel der Meisterschaften zeigt, wir gut wir aufgestellt sind. Denn die Medaillen sind auch sehr gut verteilt. Unser Nachwuchs hat genauso Medaillen gewonnen wie die Altersklassen-Athleten.“

Zudem hat man in allen Bewerben starke Leute. „Vom Sprint-Aquathlon, also einem kurzen Schwimm-Lauf-Bewerb, bis hin zum Mitteldistanz-Triathlon mit etwa zwei Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einem abschließenden Halbmarathon“, jubelt Hödl.

Derzeit sind die meisten Klosterneuburger Triathleten in der Herbstpause, in der ein bisschen weniger trainiert wird. Aber spätestens im Jänner beginnt wieder das umfangreiche Training nach Plan, denn ein Saisonhöhepunkt für TRI Klosterneuburg steht schon fest: Die Vereins-Europameisterschaft über die Ironman-Mitteldistanz im Mai in Barcelona.

Bei EM ist eine Medaille das Ziel

Dafür hat sich TRI Klosterneuburg heuer qualifiziert und das Klosterneuburger Team möchte natürlich in Barcelona gute Figur machen.

„Eine EM-Medaille ist das Ziel“, gibt Hödl die Richtung vor.