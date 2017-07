Die Klosterneuburger Mosquitos schafften heuer einmaliges. Erst im Juni schafften sie den Aufstieg in die 1. Mixed-Division, am vergangenen Wochenende holten sich die Klosterneuburger bei den Mixed-Staatsmeisterschaften den dritten Platz und wurden dazu noch mit dem Sieg in der „Spirit-Kategorie“ ausgezeichnet.

| NOEN, Virgina Salamon