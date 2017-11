Der Klosterneuburger Marc Schilling holte sich bei den 39. Wiener Landesmeisterschaften im Schwimmen der Behinderten in Wien drei Medaillen.

Schilling sicherte sich sogar in jeder Disziplin, in der er an den Start gegangen ist, einen Podestplatz. Insgesamt nahmen 83 Teilnehmer aus sechs Bundesländern an den Landesmeisterschaften teil.

„Zum Jahresabschluss habe ich an drei Disziplinen teilgenommen und zwei zweite und einen ersten Platz geholt“

„Für diese Erfolge trainiere ich drei Mal die Woche am Weißen Hof und schwimme dabei jedesmal etwa 1,5 bis 2 Kilometer“, verrät der Titelhamster, der nunb bereits elf Landesmeistertitel am Konto hat.

Über einen weiteren Erfolg durfte Schilling ebenfalls jubeln. Er qualifizierte sich mit den heuer geschwommenen Zeiten für die World Games für Sportler mit Celebraler Bewegungsstörung, welche im August 2018 in Barcelona stattfinden wird. „Ein sehr toller Erfolg“, freut sich Schilling.