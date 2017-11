Beim Wiener Lagencup in Floridsdorf hatte Andreas Onea noch die Möglichkeit einen letzten Leistungscheck durchzuführen, bevor er zur Para-Schwimm-Weltmeisterschaft nach Mexico City aufbricht.

„Einmal noch in die Geschwindigkeit hineinfinden“, lautete die Vorgabe für den Schwimmer des BSV Weißer Hof, und dieser wurde er auch mehr als gerecht.

Gleich beim ersten Antreten an diesem Vorbereitungswochenende schwamm Onea eine persönliche Bestzeit über die 100 Meter Delfin und verbesserte den österreichischen Rekord um 3,59 Sekunden auf 1:05,87 Minuten.

Freude über neuen Rekord

„Ich habe natürlich gehofft, dass ich schnell sein kann und über den neuen Rekord freue ich mich riesig“, fasst der Bronzemedaillengewinner von Rio seine Leistung zusammen.

Am 28. November tritt Onea die Reise nach Mexico City an, um zu Beginn der Titelkämpfe, am 2. Dezember, topfit zu sein.

„Bis zur WM sind es noch ein paar Tage. Da kommt noch ein bisschen Erholung dazu und dann wird es in Mexiko genauso gut aussehen“, ist Onea zuversichtlich.

Sollte die Leistung auch bei der Versehrten-WM stimmen, erhofft sich der Heeressportler eine Medaille: „Ziel muss es sein, am Podium zu stehen. Dafür gebe ich mein Bestes!“