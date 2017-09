Zum 20. Mal fand am vergangenen Sonntag mit dem Internationalen Wachau Marathon Niederösterreichs größte Laufveranstaltung statt.

Robert Glaser vom ULC Klosterneuburg gelang bei diesem traditionsreichen Lauf eine großartige Leistung. Er wurde gesamt Dritter über die 42,195 Kilometer entlang der Donau von Emmersdorf nach Krems, was für Glaser neben seinem Landesmeistertitel 2016 einen weiteren Meilenstein in seiner Laufkarriere bedeutet. Neben dem dritten Gesamtrang wurde Glaser auch Dritter in der Landesmeisterwertung und holte sich den Sieg in der Klasse M45.

Glaser zufrieden mit Platz drei

„Mit dem dritten Platz bin ich sehr zufrieden. Das war schon eine Überraschung, mit der ich nicht unbedingt gerechnet habe“, jubelt Glaser.

„Auch mit meiner Zeit bin ich sehr zufrieden, das war meine viertbeste Marathonzeit, die ich je gelaufen bin. Die beiden Läufer vor mir waren an diesem Tag aber einfach besser, so ehrlich muss ich sein“, lobt Glaser auch die Konkurrenz. Das die Titelverteidigung des Landesmeistertitels nicht geklappt hat, ist für Glaser kein Dilemma. „Wenn man aufs Stockerl läuft, ist die verfehlte Titelverteidigung nur mehr Nebensache“, so Glaser

Auch Manuela Antosch, die 2015 Gesamtsiegerin in der Wachau war, konnte nach Verletzungspause wieder angreifen und wurde Dritte bei den NÖ Meisterschaften im Marathon der Damen. Aber auch die Mannschaftsleistungen vor Ort können sich sehen lassen. Das Damen Team mit Manuela Antosch, Paulina Weissenbök und Verena Horak, sowie das Herrenteam mit Robert Glaser, Robert Gamsjäger und Roland Weissenbök wurden mit jeweils Silber bei den NÖ Landesmeisterschaften gewürdigt.