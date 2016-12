Der 1. USC Raiffeisen Klosterneuburg ist bereits in die neue Regionalliga-Saison gestartet.

In der Hauptrunde kämpft der 1. USCK gegen den Bundesligakollegen und Titelverteidiger IW Vienna 1, die Sportvereinigung ORF und den Arbeiter Schwimmverein Mix/Masters in Gruppe A um den Einzug in die oberen Play-offs.

Mit einem Sieg und einer Niederlage ziehen die Niederösterreicher eine ausgeglichene Bilanz nach den ersten zwei Spielen und befinden sich auf einem guten Weg, um einen der beiden Aufstiegsplätze zu ergattern. Mit einer bunt durchmischten Truppe will der 1. USCK dieses Jahr wieder zurück auf die Siegerspur. Der eigene Nachwuchs darf in dieser Saison wieder an den Start gehen und auch so mancher Routinier hat den Weg zurück zu den Klosterneuburgern gefunden. Nach der Happyland-Renovierung und dem verspäteten Trainingsauftakt im letzten Jahr, konnte sich der zweifache Meister heuer wieder rechtzeitig und mit reger Beteiligung auf die bevorstehende Saison vorbereiten.

In der ersten Begegnung traten die Niederösterreicher auswärts im „Derby-of-Love“ gegen Titelfavorit IW Vienna auf der Wiener Schmelz an. Obwohl man auf erkrankte und nicht einsatzberechtigte Spieler verzichten musste, nahm der 1. USCK die Rolle des Außenseiters mehr als an und erspielte sich im ersten Viertel eine überraschende 3:2 Führung.

Auch der nächste Spielabschnitt konnte von den Babenbergern gegen eine übermächtige Bundesligamannschaft der Internationalen noch offen gehalten werden.

„Aber gegen ein Team, welches bis zu sechsmal die Woche trainiert, fünf Nationalteamspieler stellt und noch etliche Nachwuchstalente in Reserve hält, mussten wir nach Seitenwechsel dem hohen Tempo Tribut zollen und uns mit 6:19 doch deutlich geschlagen geben“, berichtet USCK Spieler Amar Bhatia.

Vier Tage später stand die nächste Auswärtspartie gegen die Spielervereinigung ORF auf dem Programm, bei der der 1. USCK mit Blick auf die Play-off-Plätze bereits zum Punkten gezwungen war. Hochmotiviert und mit vollem Kader wollten die Niederösterreicher diese auch sportlich einfahren, doch leider kam es nicht zu dieser Begegnung, da der Gastgeber keine komplette Mannschaft stellen konnte. So wurde dieses Match zum Leidwesen der Babenberger mit 12:0 zu Gunsten der Klosterneuburger strafverifiziert. Am Freitag empfängt der 1. USC Klosterneuburg im ersten Heimspiel ASV MiMa um 19:45 Uhr im Happydome.